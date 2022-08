Filipe Martins satisfeito apesar da derrota com o Benfica: «Fizemos um jogo muito competente»

Filipe Martins mostrou-se satisfeito com os jogadores do Casa Pia, apesar da derrota com o Benfica , em Leiria."Serve de consolo ter sido o jogo mais difícil do Benfica? É óbvio que sim. O nosso objetivo era levar pontos, mas ao menos levámos indicações de que a equipa está a crescer. Fizemos face a uma equipa que está numa onda muito positiva. Dos jogos que consegui ver, este foi aquele em que o Benfica pôde mostrar menos o seu futebol. Estivemos muito bem defensivamente. Faltou-nos alguma frescura para sair em transições na segunda parte, mas faz parte do processo de pré-época em que nós ainda estamos. Fez a diferença nesse aspeto, aliado à qualidade individual do Benficafaltou frescura para sair em transição na segunda parte. Fizemos um jogo muito competente, levo muitas notas positivas", começou por dizer o treinador dos gansos à Sport TV."Queríamos ser mais pressionantes como fomos na primeira parte, com muito organização. Se estendêssemos a equipa íamos ter dificuldades em controlar o jogo interior do Benfica. O não termos capacidade para cumprir a estratégia teve um pouco a ver com a formação do plantel. Temos jogadores a chegar a conta-gotas, principalmente no ataque. Hájogadores que chegaram que ainda não estão na melhor condição [física]. Godwin não conseguiu manter o ritmo na segunda parte, já tinha muitas transições nas pernas. O Rafael [Martins] começou há pouco tempo, o [Anderson] Cordeiro igual, o Clayton tem três ou quatro treinos", acrescentou.Questionado sobre se tem um bom plantel para fazer uma boa campanha na Liga Bwin, Filipe Martins foi taxativo. "Tal como todas as equipas, até ao fim do mercado procuramos melhorar o plantel. Só vai entrar quem nós acharmos que acrescenta valor. Mesmo que só tenhamos estes, vamos com confiança e sempre com critério de qualidade antes de acrescentar algo à equipa", concluiu.