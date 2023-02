Filipe Martins sem "desculpas" com o cansaço quer "levar de vencido o Boavista"

O Casa Pia defronta o Boavista amanhã, a partir das 21h15, e Filipe Martins lançou a partida, exigindo uma resposta imediata à eliminação (2-5) da Taça de Portugal frente ao Nacional e à derrota (0-3) diante do Benfica na última jornada do campeonato."Foi uma semana que tivemos de lidar com duas situações completamente diferentes. Numa em que claramente jogámos contra uma equipa de nível superior e fizemos um jogo bastante competente, sobretudo na 1ª parte. E depois temos uma eliminatória da Taça de Portugal que teve características muito especiais, mas acima de tudo o que retiramos é a postura da equipa e não temos razões para estar deprimidos. É um jogo que acontece uma vez numa época e os jogos que passaram já não há nada a fazer. O nosso foco foi pensar no jogo seguinte", começou por referir o técnico.Nos últimos jogos, o emblema de Pina Manique tem tido vários jogadores expulsos e, nesse sentido, Filipe Martins assume que o desgaste é evidente, mas acredita que os seus jogadores vão buscar forças para debelar essa adversidade."Nunca é confortável jogar com menos jogadores porque nos desgasta mais. É uma vicissitude do jogo e infelizmente nos últimos tempos temos tido essa infelicidade de ter jogadores expulsos. Temos de saber lidar com isso, faz parte das leis do jogo. É óbvio que desgasta muito mais, ainda por cima em jornadas duplas, mas também é uma oportunidade que outros jogadores acabam por ter e temos um plantel em que confiamos em todos. Vamos tentando encontrar as soluções para dar a melhor resposta no jogo seguinte", admitiu o treinador de 44 anos, fazendo referência ao trabalhoque deu conta de que os gansos já jogaram 183 minutos em inferioridade numérica : "A partir do Bessa, infelizmente vamos ter semanas normais porque nós queríamos era disputar a meia-final da Taça. É óbvio que neste jogo vamos ter de apelar a um esforço extra. No entanto, vamos partir em condições diferentes, o Boavista esteve praticamente uma parte em inferioridade numérica, mas nós jogámos 120 minutos com menos jogadores. Nesta casa ninguém procura desculpas, mas o trabalho que vocês fizeram são factos, mas não servem de desculpas. Temos de ir buscar forças e e energia. Quem tiver a oportunidade tem de fazer ver ao treinador que está pronto para ficar com o lugar. Felizmente o Duplexe está recuperado e pode dar-nos uma opção para o jogo e de forma a gerir da melhor forma. O Bolgado está fresco, o Varela está em ótimas condições, o Zolotic está a fazer uma época excelente e o Duplexe dá-nos mais opções. Está preparado para ir a jogo."Já sobre o Boavista, Filipe Martins antevê dificuldades, mas garante que no balneário do Casa Pia só se pensa na vitória. "Acho que as equipas do Petit têm características muito próprias e são normalmente muito agressivas, principalmente a jogar no Bessa perante os seus adeptos. Mas nós esta época já mostrámos que estamos preparados para jogar em estádios com condições semelhantes. Vamos encontrar um jogo muito intenso, estamos preparados para isso e, com as nossas armas, vamos tentar levar de vencido o Boavista e somar pontos", afirmou o treinador.