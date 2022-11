Filipe Martins: «Senti que a única hipótese de ganharmos pontos era defendendo o resultado»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou as incidências da derrota caseira (1-2) diante do Chaves, apontado à falta de "frescura".





"Acho que adormecer é uma palavra muito forte, é justificado por termos jogado contra uma equipa com valor que lutava pelo resultado. Senti que a única hipótese de ganharmos pontos neste jogo era defendendo o resultado, pois não estávamos nem com a frescura nem com as opções necessárias para darmos a resposta que queríamos. Normalmente, o conforto que sentimos [no processo defensivo] tem de estar aliado a uma frescura física, tanto para defender bem, como para depois conseguirmos fazer o que é normal nos modos desta equipa, que é sairmos para a transição com muito mais velocidade e nervo", começou por dizer o técnico dos gansos, dando conta do défice na defesa este domingo.

"Faltou-nos frescura para que conseguíssemos defender com a intensidade com que normalmente defendemos e sairmos na transição convenientemente. Não tenho problemas em assumir que senti que só defendendo poderíamos levar pontos daqui hoje, porque estava no banco e estava a sentir que a qualquer momento poderia acontecer o golo do Chaves, porque não estávamos a conseguir contrariar os pontos que tínhamos identificado", frisou