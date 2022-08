Filipe Martins: «Sentimos que a vitória está próxima de acontecer»

Até ao momento, o regresso do Casa Pia ao principal escalão do futebol nacional tem sido marcado pela solidez defensiva e pela escassez de golos no processo ofensivo (1 golo sofrido e 0 marcados em dois jogos). No lançamento da partida de amanhã contra o Boavista (15h30), Filipe Martins recusa falar em pressão de vencer as panteras negras no Estádio Nacional."Neste clube, estamos habituados a trabalhar não em torno dos resultados, mas sim na procura de um processo de jogo. Na jornada anterior contra o Benfica, não mudámos o nosso planeamento e vamos continuar com a nossa ideia contra o Boavista. Estamos numa fase de crescimento, é verdade que ainda não marcámos no campeonato, mas já criámos diversas ocasiões para o fazer. Ainda não saboreámos a vitória, mas claramente sentimos que ela está cada vez mais próxima de acontecer, pois o processo está mais perto de ser afinado", assegurou o técnico dos gansos.Sobre o Boavista, o líder da formação lisboeta refere que está à espera de um conjunto à imagem do seu treinador: "Será uma equipa aguerrida, que vai disputar todas as bolas, que apresenta bons comportamentos defensivos e que explora muito bem o contragolpe. Penso que preparámos bem o jogo, com as virtudes e fragilidades do oponente."Questionado sobre o mercado de transferências, Filipe Martins passa uma ideia clara: "Estou muito satisfeito com o plantel à minha disposição. Não estou desesperado por nenhum reforço. Agora, como qualquer equipa do mundo se aparecer um negócio de última da hora de um jogador que seja um claro 'upgrade' à equipa poderá aí sim entrar, mas neste momento temos um conjunto equilibrado em todas as posições que me dá a confiança necessária para disputar a Liga Bwin."Ao lado do treinador também esteve Afonso Taira, capitão de equipa. O jogador, de 30 anos, destaca que o objetivo para o jogo de amanhã passa por "conquistar os três pontos".O único atleta indisponível para a partida é o avançado Antoine.