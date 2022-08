Filipe Martins sobre o reencontro com Jota: «Vou dar-lhe um abraço, mas não lhe vou desejar sorte hoje»

A visita do Casa Pia ao D. Afonso Henriques marcará também o reencontro de Filipe Martins com Jota. O avançado mudou-se de Pina Manique para Guimarães neste defeso e protagonizou uma novela de verão Depois de ter sido uma das figuras da subida do Casa Pia ao primeiro escalão do futebol português, o extremo está a ser um dos destaques dos vitorianos. "Esta semana particularmente não falei com o Jota. Ficámos com uma relação de respeito e amizade e admiro-o pela capacidade de superação que teve em certo momentos. Não escondo que estou feliz de o ver no sítio que ele escolheu, como também não escondo que estaria igualmente feliz se ele tivesse ficado aqui connosco. O Jota escolheu o seu caminho e nós escolhemos o nosso. Gostamos de ter nas nossas fileiras jogadores que estejam completamente comprometidos com o projeto. Houve um certo momento que eu senti que o Jota não estava com a cabeça aqui e a partir daí comecei a procurar alternativas. Vou dar um abraço ao Jota, mas não lhe vou desejar sorte hoje", afirmou o treinador, sublinhando: "É uma vantagem conhecer o Jota, mas também é uma vantagem ele conhecer as nossas ideias. Não sei se foi esse o desejo do treinador do Vitória, o Moreno, de poder tirar algumas informações com ele, mas temos algumas dinâmicas que ele não conhece. Com muito respeito e sem falta de humildade, não estou preocupado com o que estão a pensar do outro lado."