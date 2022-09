Filipe Martins sobre Vitó e Nuno Borges: «Não estão dentro do leque das opções»

O mercado de transferências encerrou em Portugal, mas em Pina Manique ainda há casos por resolver. Os médios Vitó e Nuno Borges não contam para o treinador Filipe Martins e o clube procura colocação para ambos."Neste momento, esse assunto está entregue ao nosso diretor desportivo, o Diogo Boa Alma. Ainda há alguns mercados abertos, portanto não me cabe a mim estar agora a falar disso. O que eu posso garantir é que enquanto forem jogadores do Casa Pia, vão ser tratados de igual forma. Pode ainda alterar-se alguma coisa de um momento para o outro, mas eles sabem, aliás foram os primeiros a saber, que não estão dentro do leque das opções. Até ao momento não se encontro a melhor solução, tanto para o clube, como para os jogadores.", afirmou o treinador dos gansos, confirmando a notícia avançada por Record Questionado sobre o fecho do mercado e sobre o plantel que tem à sua disposição, Filipe Martins mostrou-se bastante agradado. "Se já estava muito satisfeito com o que tinha à minha disposição até à chegada desses três jogadores [Duplexe Thamba, Romário Baró e Léo Natel], muito mais satisfeito estou agora. Se não viessem, não era por aí que não íamos atingir os nossos objetivos. No entanto, ganhámos três opções com características diferentes e que podem ser alternativas ao que já tínhamos. Colmatámos muito bem as pequenas lacunas que tínhamos no nosso plantel", sublinhou o técnico.