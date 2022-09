Filipe Martins: «Somos a defesa menos batida, mas isso não é um objetivo primordial»

O Casa Pia recebe amanhã o Arouca e, à entrada para a 5ª jornada, defrontam-se duas equipas que atravessam momentos muito díspares. A formação casapiana vem de duas vitórias, enquanto o conjunto de Armando Evangelista chega ao Jamor na ressaca de uma goleada frente ao Sp. Braga (0-6).Apesar do resultado negativo do Arouca, Filipe Martins não espera facilidades e faz soar o alerta. "São duas equipas que se sentem muito confortáveis com bola. O fator decisivo para ganhar o jogo de amanhã é ter bola. Quem souber ter mais tempo e usufruir da melhor forma de posse da bola, vai conquistar os três pontos. Na minha opinião, o Arouca tem muita qualidade e não é este último resultado que vai manchar a qualidade deles. Esperamos uma equipa que ferida de um resultado pesado e que vem com o objetivo de modificar a imagem desse mesmo resultado, para fazer jus ao que é o real valor desta equipa", começou por dizer o técnico de 44 anos, confessando: "Se não formos assertivos na forma de defender, podemos ter muitas dificuldades porque têm grandes valores individuais."À 5ª jornada do campeonato os gansos apenas sofreram um golo, no duelo com o Benfica, o que os torna na melhor defesa do campeonato. No entanto, Filipe Martins desvaloriza esse facto e aponta para o objetivo do clube. "Estamos ainda numa fase muito precoce, quer seja em relação a objetivo e muito menos a um objetivo tão específico como ser a melhor defesa da 1ª Liga. Há equipas com muito mais armas do que nós para atingir esse objetivo. Neste momento somos a defesa menos batida, mas isso para nós não é um objetivo primordial. Queremos é fazer os pontos suficientes para garantir a permanência o mais cedo possível. O objetivo é consolidar o Casa Pia na 1ª Liga e ir crescendo, mesmo em termos de objetivos", atirou o técnico.Depois de um bom arranque, o foco mantém-se no jogo a jogo, mas o líder do clube lisboeta fez questão de salientar a fase positiva que atravessam: "Entrámos bem e estamos numa dinâmica de continuidade. Estamos coesos, solidários uns com os outros e temos sido muito competentes. Agora, temos de perceber que não podemos baixar os níveis de intensidade se queremos continuar a ter um bom registo defensivo. Ao nível do jogo ofensivo tem existido um crescimento muito bom, com as ideias muito mais assimiladas."Em quatro jogos disputados, o Casa Pia entrou em campo com o mesmo onze. Questionado sobre esse pormenor, Filipe Martins revelou que tem sido mero acaso e que confia plenamente em todos os jogadores. "Temos vindo a repetir o onze, mas tem sido por mero acaso. Sentimos que a cada jornada que passa, os reforços estão cada vez mais preparados e integrados. Não vou abrir o jogo, mas o sentimento é que os jogadores estão a crescer e, como treinador, estou feliz por olhar para este plantel e ver que todos estão preparados para dar uma resposta", afirmou o treinador, confessando: "A atitude dos jogadores que não têm jogado deixa-me absolutamente descansado em relação ao que é o espírito de grupo."O médio Ângelo Neto também marcou na conferência de antevisão ao duelo com o Arouca e manteve a mesma linha de discurso do treinador, reforçando a ideia de que o Casa Pia tem de fazer a caminhada passo a passo. "A nossa equipa vem de uma vitória, mas sabemos que o Arouca vai querer dar uma resposta ao resultado adverso que tiveram. A nossa equipa está preparada para fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Vamos sempre com muita humildade e com os pés bem assentes na terra. O próximo jogo é sempre o mais importante. Acredito que só assim podemos conquistar os nossos objetivos. Conforme as coisas forem acontecendo, só aí podemos pensar nos próximos objetivos", sublinhou o brasileiro.