Filipe Martins: «Taça da Liga serviu muito bem para amenizar a paragem do campeonato»

O Casa Pia bateu (1-0) o Trofense no adeus a esta edição da Allianz Cup, num jogo em que a equipa de Filipe Martins acaou reduzida a dez jogadores e ainda falhou um penálti. No final do encontro, o técnico dos gansos mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa."A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, na segunda parte não entrámos tão bem. Podíamos ter sofrido o golo do empate, voltámos a reequilibrar o jogo e, entretanto, houve a expulsão do Godwin. Tivemos personalidade, agrupámos com um bloco mais baixo e, mesmo com 10, não me lembro de oportunidades de golo flagrantes [do Trofense]. O penálti podia ter acalmado o resultado, mas faz parte do jogo e tivemos de saber aguentar", começou por referir."Esta Taça da Liga serviu muito bem para amenizar a paragem do campeonato. Nesse sentido, sinto que estivemos num grupo competitivo, onde aconteceu mais ou menos o que seria expectável. Acabámos com quatro pontos neste grupo, dentro das expectativas, que podiam ser melhoradas, como é óbvio. Acredito que foi bom para dar ritmo aos jogadores", acrescentou Filipe Martins, que abordou ainda o desentendimento entre Clayton e Vasco Fernandes, dizendo que "os problemas tratam-se sempre dentro de casa"