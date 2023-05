Filipe Martins taxativo após o último jogo: «O Casa Pia veio para ficar»

Apesar da derrota frente ao Gil Vicente na derradeira jornada do campeonato (1-0), Filipe Martins saiu de Barcelos satisfeito com a exibição da sua equipa."Ninguém pode apontar falta de entrega a esta equipa, mesmo quando nos vimos reduzimos a dez arriscámos e tivemos algumas oportunidades para fazer golo. Fizemos uma grande 1ª parte, mas não definimos bem no último terço, não tivemos o melhor critério. No entanto, fica a forma como condicionámos uma equipa com a qualidade da do Gil Vicente. Foi um jogo em que a eficácia fez a diferença, mas fica a caminhada que fizemos, que é sinónimo de um clube em crescimento e que veio para ficar", começou por referir.Fazendo um balanço da época, o técnico fala em "dever cumprido": "Termino a época com o sentimento de dever cumprido, acima de tudo. Para além disso, apareceram novos jogadores provenientes de ligas inferiores que neste momento estão no radar de grandes clubes. Nunca me deixei iludir pelo sucesso, é normal que, depois de um arranque positivo, se pague a fatura porque a qualidade dos adversários é diferente. Tivemos sempre o discernimento necessário para não termos o pensamento do adepto. É claro que os resultados têm de aparecer, mas sabemos reconhecer que houve momentos na 1ª volta em que tivemos uma ponta de sorte. Nessa fase não fomos assim tão competentes como isso, mas tivemos uma grande coesão defensiva. Depois tentámos estender-nos mais e isso fez que nos expuséssemos. Ainda assim, faço um balanço extremamente positivo da nossa época, agora temos de analisar o que temos de fazer melhor".