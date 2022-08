Filipe Martins: «Temos de ser quase perfeitos frente ao Benfica»

Antes de começar a conferência de imprensa, o técnico Filipe Martins e o defesa-central João Nunes deixaram uma mensagem de lamento pela morte de Fernando Chalana, o 'Pequeno Genial'.Após o empate na jornada inaugural frente ao Santa Clara (1-1), o Casa Pia prepara-se para receber o Benfica, no estádio Municipal de Leiria, às 18 horas. No lançamento do duelo com os encarnados, Filipe Martins demonstra confiança num bom desempenho dos gansos contra um conjunto encarnado de "enorme valor". "Estamos preparados para sofrer, pois sabemos que não vamos ter muito tempo a bola, mas estou confiante que podemos disputar o jogo. Temos de ser quase perfeitos contra o Benfica, que é uma equipa com já alguns jogos nas pernas e está num momento positivo, apenas com vitórias. A mudança de treinador ajuda também a esta 'euforia', mas amanhã é um jogo de futebol onde estarão em campo 11 contra 11 e nós temos as nossas posssibilidades", atirou o técnico casapiano, de 44 anos.Questionado sobre de que forma o Casa Pia pode ferir as águias, que têm demonstrado neste arranque de temporada grande eficácia defensiva e, sobretudo, ofensiva (3 golos sofridos e 11 golos marcados nos primeiros 3 jogos oficiais), Filipe Martins define um guião claro."Temos de ser iguais a nós próprios, com a nossa identidade em querer pressionar onde temos de fazê-lo e sermos compactos quando não tivermos a bola. As bolas paradas também podem ter um impacto importante na partida, pois será o momento em que teremos mais gente, teoricamente, na área contrária e temos de aproveitar esses momentos para marcar a diferença", afirma o líder da formação lisboeta, que recusa em falar numa marcação individual a Enzo Fernandez, médio benfiquista que marcou, até ao momento, em todos os jogos oficiais das águias. "O Benfica vale pelo seu coletivo, não vamos focar apenas em um jogador individual, pois se o fizermos vamos ser apanhados de surpresa por outros jogadores", assegurou.O facto de a partida de amanhã ser jogada em Leiria e não no estádio Pina Manique (devido à obras), é algo que Filipe Martins desvaloriza: "Vamos jogar num estádio cheio e não há maior motivação que essa. O Benfica é um clube 'popular', mas os seus adeptos não vão estar em campo. O facto de jogarmos este início de campeonato 'fora de casa' nunca vai servir de desculpa para explicar o suceso ou o insucesso dos nossos resultados."Sobre a possibilidade de saída e entrada de jogadores, Filipe Martins não abriu o jogo. "Estou satisfeito com o plantel à minha disposição, mas até ao fecho do mercado tudo pode acontecer. O nosso orçamento é reduzido e não vamos fazer loucuras."Por sua vez, João Nunes não esconde que o jogo frente ao Benfica será especial. "Será contra o meu clube de formação, que me ajudou a ser o homem e o jogador que sou atualmente", afiançou o defesa-central, que alerta para as dificuldades do jogo de amanhã: "É uma equipa com grande qualidade, com um ataque muito forte. Mas não podemos centrar as atenções apenas nos avançados, pois os laterais também são peças muito importantes no processo ofensivo."O jogador, de 26 anos, está de regresso ao futebol nacional depois de vários anos no estrangeiro. Questionado sobre o ponto de situação do futebol português, João Nunes pede que as pessoas se foquem apenas no que se passa dentro de campo. "Temos um campeonato de elevada qualidade, com grandes jogadores e não vale a pena massacrar o jogador A ou B porque fez um erro no jogo. Os adeptos têm de perceber que o erro faz parte do jogo, da vida e temos de saber conviver com isso. Temos de valorizar aquilo que temos", concluiu.Para a partida de amanhã, o atacante Antoine está ausente devido a lesão e o defesa Fernando Varela está em dúvida até a hora do jogo.