Filipe Martins: «Temos tudo a ganhar e nada a perder, a responsabilidade está do lado do Sporting»

O Casa Pia mantém-se na luta pelas competições europeias e terá pela frente um Sporting que também tem uma luta acesa pelo acesso à Liga dos Campeões."Preparámos este jogo da mesma forma que preparámos os outros. Sentimos algumas dificuldades no jogo da 1.ª volta pelo que é a valia dos jogadores do Sporting, mas acho que os problemas estão bem identificados. Conhecemos bem as ideias do Sporting, mas eles também nos conhecem a nós. Penso que vai ser um jogo muito encaixado, onde em Alvalade fomos um pouco surpreendidos pelo introdução do Morita em zonas mais adiantadas, mas vão ser pormenores que as duas equipas vão tentar implementar e que podem fazer a diferença. Como é óbvio a valia dos jogadores do Sporting é um fator a ter em conta, mas estamos confiantes e preparados. Identificámos os problemas, agora temos de ser competentes", começou por dizer Filipe Martins, atirando: "Nós temos tudo a ganhar e nada a perder. A responsabilidade está do lado do Sporting. Do nosso lado, sabemos que podemos encurtar distâncias para o Vitória, mas como eu disse há umas semanas, nós temos que nos focar no nosso processo e naquilo que controlamos. Se no final levarmos pontos deste jogo, que é esse o objetivo, melhor ainda."Na receção aos leões, o técnico dos gansos não poderá contar com os castigados Vasco Fernandes e Godwin, mas nem isso tira o sono a Filipe Martins."Encaramos estas situações de uma forma normal. Já jogámos sem o Godwin e o Vasco noutras ocasiões e, inclusivamente, ganhámos. Temos confiança em todos os jogadores e são coisas naturais, tal como o Sporting terá uma ou outra ausência. São oportunidades para outros dois jogadores e isso não me tira o sono. São oportunidades para o Kuni e o Diogo Pinto se mostrarem. Estão à espera disso. As ausências são oportunidades", explicou o treinador.Do lado do Sporting, Rúben Amorim não poderá contar com Paulinho, pelo que existe ainda dúvidas sobre a forma como o treinador dos leões vai montar o trio ofensivo. Ainda assim, Filipe Martins frisa que "qualquer que seja o onze será sempre forte" e deixou ainda elogios ao Sporting: "É provavelmente o Sporting mais forte desta época, teve um percalço frente ao Gil Vicente, mas tem feito uma 2ª volta muito mais condizente com aquilo que são os objetivos do clube. Acredito que na cabeça do Rúben Amorim ainda haja muita confiança de que pode chegar ao 2º lugar."