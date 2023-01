Filipe Martins: «Três jogos numa semana, dois deles 45 minutos com menos um... não tenho um grupo de máquinas»

Filipe Martins criticou, no final do jogo contra o Estoril (), o pouco tempo de descanso que os seus jogadores tiveram nos últimos dias."Fizemos 270 minutos numa semana, no entanto acho que isso não serve de desculpa. Agora, fazer três jogos numa semana, em que fazemos em dois deles 45 minutos com menos um é óbvio que se paga, não tenho ali um grupo de máquinas. Vamos descansar amanhã [terça-feira] e depois de amanhã estaremos a preparar o jogo contra o Gil Vicente com o mesmo afinco e a mesma confiança porque isto faz parte", vincou o treinador do Casa Pia, em declarações aos microfones da Sport TV."Acho que todos nós conhecemos as características do Godwin, é um jogador explosivo, que depende da velocidade. Jogou e vinha de uma semana em que praticamente não treinou, curiosamente a semana em que esteve castigado, voltou e fez dois jogos, no jogo em Setúbal não estava à espera de que ele tivesse de fazer tantos minutos.""Não nos podemos esquecer de que veio com uma lesão mal curada da época passada no seu antigo clube, chegou ao nosso clube e não vinha em condições. Ao fim de quase dois meses de ele andar a fazer um esforço enorme, optámos por parar e ele parou quase dois meses e agora quando estava a ganhar algum espaço na equipa teve uma pequena lesão", terminou.