Filipe Martins: «Um dos segredos para ganhar o jogo é tirarmos a bola ao Sp. Braga»

O Casa Pia recebe amanhã o Sp. Braga (20h15) na partida que vai abrir a 29.ª jornada da Liga Bwin. Esta quinta-feira, Filipe Martins, treinador dos gansos, admitiu que é possível repetir o triunfo da 1.ª volta (1-0) no Minho."Vamos enfrentar um Sp. Braga ligeiramente diferente, que perdeu alguns jogadores influentes, como o Vitinha, mas reforçou-se muito bem com o Pizzi e o Bruma. Jogadores que acrescentaram experiência, qualidade e opções. Mas nós também somos equipa algo diferente. Acredito que num dia normal e sendo competentes podemos voltar a ganhar. Mas temos de ser muito rigorosos defensivamente e também com bola. Um dos segredos para ganhar este jogo é tirarmos a bola ao Sp. Braga", disse o técnico de 44 anos, na conferência de imprensa de antevisão à partida do Jamor."O Sp. Braga está confiante. Tem objetivos não eram prioritários no início da época, tal como nós, mas está numa posição que lhe pode permitir sonhar com algo mais. Vão ser duas equipas motivadas, que estão a fazer épocas muito positivas. Vamos entrar muito confiantes nas nossas capacidades, mas sabemos que vamos ter pela frente uma equipa de grande qualidade", acrescentou, notando que o Casa Pia está "melhor ofensivamente", apesar "sofrer mais golos".Os casapianos estão no 9.º lugar, com 39 pontos, menos seis do que o Arouca (5.º). Filipe Martins recusa que o duelo com o Sp. Braga seja decisivo na luta por uma vaga europeia, mas assume que "uma vitória pode deixar a equipa mais próximo desse sonho e dessa ambição interna". "Seria muito pouco ambicioso e ético estar à porta de um objetivo e abdicar dele quando faltam tão poucos jogos. Se antes fui muito prudente em relação a esse cenário, neste momento não me ficaria bem, como líder do grupo e com a ambição deste clube, colocar de parte esse hipotético objetivo. Vai depender de amanhã e também teremos de ser competentes nos restantes jogos. Faltam seis finais e amanhã o jogo pode abrir-nos as portas de uma ilusão, que é boa e positiva, e que queremos alimentar até ao final", justificou."Temos de tirar muita coisa positiva do jogo, entrar com ambição e confiança enormes, sabendo que a responsabilidade e favoritismo estão do outro lado. Mas isso não pode tirar-nos ambição e vontade de ganhar. Já demos provas que podemos discutir o resultado contra qualquer adversário, mas temos de ser muito fieis as nossas ideias e competências. Vai ser um teste à nossa capacidade evolutiva e é isso que vamos tentar provar novamente, contra uma equipa que ainda pode sonhar com o título.""Capacidade acredito que tenha, mas vou tomar a decisão amanhã, depois do treino de manhã. Está apto, mas temos de perceber que é um jogo importante, mas não decisivo. Perceber se vale a penas arriscar e até perder novamente o Lucas, ou se vamos pelos passos mais seguros, até porque o Poloni tem dado muito boa conta do recado. Como treinador, deixa-me confortável que, com um ou com outro, sinto-me preparado para o jogo. Amanhã logo decidirei, mas normalmente sou apologista de que devemos dar passos seguros. Acredito que possa jogar mais tempo. Se jogar de inicio não fará o jogo todo."Sinto-o muito motivado desde o 1º dia. Houve alturas em que as coisas não lhe correram tão bem, mas esteve sempre muito disponível para ajudar o grupo, dentro e fora do campo. Aproveitou as oportunidades que têm tido e esta numa boa fase. 3 jogos a marcar é ótimo. Sinto-o muito confiante, tal como toda a equipa, para fazermos golos amanha. Se for ele, ótimo, mas que seja um qualquer.""É bem evidente que estamos a olhar para o futuro. Só falta um jogador estrear-se, o Duplexe, e garanto que vai ser titular ate ao final do ano. Independentemente de estarmos dentro ou fora do objetivo, vai ter oportunidade pois tem essa capacidade. Olhamos para o futuro e estamos a preparar a próxima época. Tenho contrato - e para mim os contratos são para cumprir -, estou satisfeito E a administração também julgo que está. As promessas no futebol não existem. Tudo indica que vou ficar, mas mudanças de planos podem acontecer a qualquer momento. O meu foco é total no Casa pia e estou aqui de corpo e alma, mas não podemos garantir o futuro. As coisas mudam muito rapidamente, mas está tudo alinhado para que o processo de evolução continue. Estamos bem sintonizados, temos vindo a falar de forma muito suave sobre planos de futuro. Acredito e sinto que as pessoas estão satisfeitas com o meu trabalho e tudo indica que vamos estar cá para o ano novamente."