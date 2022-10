Filipe Martins: «Vamos dormir no 4.º lugar, vai saber-nos muito bem»

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, considera que, apesar da vitória no terreno do Marítimo, por 2-1, o resultado poderia ter sido favorável a qualquer uma das equipas."Foi um jogo que podia ter caído para qualquer um dos lados. Acho que não entrámos mal e tentámos impor o nosso jogo. Podíamos ter inaugurado o marcador, não escondendo que também houve algumas situações em que o Marítimo criou algum perigo. O primeiro golo acabou por surgir para o lado do Marítimo, mas continuámos a acreditar que estávamos a fazer um bom trabalho e demos uma boa resposta ao chegar ao golo do empate. Num lance em que até estávamos por cima acabou por surgir o lance do penálti e da expulsão [Zolotic] que nos deixou numa situação complicada, mas tivemos a competência de o Ricardo [Batista] o defender, o que nos proporcionou podermos ir para intervalo e pensar numa estratégia um pouco diferente do que se eventualmente tivesse sido golo", começou por dizer."Optámos por tentar defender bem e esperar uma saída ou outra. Sabíamos que íamos ser encostados lá atrás e apelámos ao espírito de sacrifício da equipa, e não escondo que acabámos depois por usufruir do penálti, num momento em que também não estávamos a conseguir sair com muito critério. Foi num lance de bola parada que acabámos por conseguir fazer o 2-1, o que virou o jogo para o nosso lado e a partir desse momento acho que se sentiu um pouco o nervosismo e o momento do Marítimo", continuou, na sua análise.O Casa Pia subiu ao 4.º lugar, com 17 pontos, e Filipe Martins admite que a classificação supera as suas expectativas: "Não posso esconder [que é mais do que esperava]. Tendo mais do que dois pontos por jogo nesta altura do campeonato e já ter defrontado o Benfica, ter ido ao campo do Vitória [de Guimarães] e ter vindo ao 'caldeirão', que não são jogos fáceis. Se continuarmos com a mesma humildade acho que temos capacidade para fazer um campeonato tranquilo que é aquilo que queremos. Hoje, atingimos uma meta que, não sendo decisiva, porque não há conforto neste campeonato, também não escondo que a margem que estamos a criar nos permite - e sabemos que vai haver uma altura em que as coisas não nos vão sorrir da mesma forma - termos esta almofada pontual para aqueles que lutam pelos mesmos objetivos que nós. Vamos dormir no quarto lugar, que com certeza nos vai saber muito bem."Questionado sobre o penálti a favor do Casa Pia, que valeu o triunfo e ditou a expulsão de Vítor Costa, Filipe Martins afirmou: "Quando decidi ser treinador de futebol propus-me a mim mesmo a não comentar arbitragem, quer fosse a meu favor ou contra. Não vi o lance, mas mesmo que visse não iria comentar".