Filipe Martins: «Vitória assenta-nos bem e foi ao encontro do que sentia»

Ao terceiro jogo, o Casa Pia conseguiu finalmente a primeira vitória da época, ao bater o Boavista por 2-0 , algo que deixou o técnico Filipe Martins bastante satisfeito. Após o encontro, o treinador dos gansos enalteceu a justiça do triunfo e a forma como a sua equipa se apresentou."Felizmente, chegou hoje, de uma forma justa. No cômputo geral, acho que fomos a melhor equipa em campo. A vitória assenta-nos bem e foi ao encontro do que sentia, de que a equipa estava a crescer e que, a qualquer momento, começando a fazer golos, essa vitória estaria mais próxima.O Boavista teve mérito em subir os médios nos últimos minutos da primeira parte, que nos impediram de fazer o que estávamos a fazer até ao momento. Quando começaram a encaixar um bocadinho melhor no jogo homem a homem, tivemos um bocadinho de dificuldades, pois continuámos a insistir naquele jogo e tínhamos de começar a ligar o jogo entrelinhas.A forma como entrámos na segunda parte não foi a que pretendíamos e podia ter-nos saído cara. O Boavista criou duas oportunidades de golo bastante claras. Tivemos falta de eficácia na primeira parte, mas depois acabámos por ter uma excelente combinação no primeiro golo, que nos deu tranquilidade. Não é que estivéssemos intranquilos, mas íamos para o terceiro jogo, a criar cada vez mais oportunidades e o golo tardava a surgir.Muitas vezes, tem de se lutar até ao fim dos jogos. Ainda ontem, vimos o Borussia Dortmund, com o jogo praticamente ganho, a perder nos descontos. Sentia que a vitória estava próxima, mas não podíamos adormecer. É uma vitória inteiramente merecida, que faz acreditar todos os que nos acompanham. Sabemos que temos de ser muito humildes e trabalhar para conseguir uma boa prestação.Estou muito satisfeito com o plantel que tenho à minha disposição. As equipas têm até 31 de agosto para se reforçar e só iremos ao mercado se sentirmos que o jogador que possa entrar na equipa pode acrescentar algo".