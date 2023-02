Filipe Martins: «Vou para Arouca muito confiante no momento da equipa»

O Casa Pia visita amanhã o Arouca para a 22.ª jornada, num duelo entre 6.º e 7.º classificados, respetivamente, que estão separados por apenas dois pontos.

Esta sexta-feira, na antevisão à partida, marcada para as 15h30, o treinador da formação lisboeta admitiu que espera "um jogo muito competitivo" e elogio o adversário. "O Arouca tem feito um excelente campeonato. Já no ano passado, para quem veio da 2ª Liga, fez um campeonato muito interessante. Este ano elevaram o nível. Tem uma equipa muito competente e vem mantendo a equipa técnica. O Armando [Evangelista] tem feito um trabalho excelente e o Arouca gosta de jogar, de apresentar bom futebol. Será um jogo bastante equilibrado, onde os pormenores farão a diferença, seguramente. Tem o aliciante extra de estar em causa o 6.º lugar, eventualmente o 5.º, pois o V. Guimarães está logo ali acima. Será um jogo de equilíbrios, com pouco espaço, mas estou confiante de que estamos preparados para fazer um bom jogo e disputar o resultado", analisou Filipe Martins, numa conferência em que falou sobre uma eventual saída de Lelo para o Benfica no final da temporada.





"Não estou minimamente preocupado. Acabámos muito mal a 1ª volta, mas na 2ª volta temos feito um trabalho muito dentro do expectável. Ganhámos ao Santa Clara em casa, perdemos na Luz com o Benfica, depois fizemos um ponto no Bessa, onde poucas equipas passaram. E na semana passada, contra o Vitória, que tem outras aspirações, podíamos ter ganho. Só com o Nacional [para a Taça de Portugal] é que foi completamente atípico. Nos últimos quatro jogos da Liga, só não pontuámos na Luz. Para uma equipa como a nossa, é muito importante. Estamos aqui para amealhar pontos. Temos sido competitivos após o fecho do mercado. Estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo e do expoente máximo da equipa, com mais opções e atletas que chegaram cada vez mais identificados. Desde o início prevemos que poderia haver fases em que as coisas não iam correr tão bem. Ninguém se pode iludir que íamos continuar a disputar um lugar com o Sporting. Isso era utópico. Estamos a fazer um excelente campeonato. Acredito que no principio de março teremos os pontos para a permanência. Equipa está a voltar a ser coesa defensivamente e estamos a melhorar no processo ofensivo. Vou para Arouca muito confiante no momento da equipa.": "Não vamos gerir. Quando tiver de acontecer, acontece. Muito dificilmente vamos perder os seis jogadores no mesmo jogo. Mas se acontecer, não é problema, será oportunidade para outros. Mas isso é para todas as equipas. Vamos apresentar o melhor onze, depois o jogo o ditará.""Está recuperado e vai a jogo. Na semana passada não foi por precaução, pois só treinou a 100% no ultimo dia. Não estamos necessitados de um jogador, mas sim de uma equipa. Na semana passada não senti que nos pudesse ajudar, mas esta semana, pelo que fez e a forma como treinou, está apto para o jogo."