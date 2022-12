Godwin atrai pretendentes

Em destaque no Casa Pia, Godwin promete agitar o mercado de transferências e já motivou várias abordagens, nomeadamente da liga espanhola e italiana, onde o grupo Platek, investidor no Casa Pia, detém o Spezia.





No entanto, a saída do avançado nigeriano em janeiro é improvável, uma vez que fonte próxima do clube garantiu ao nosso jornal que não há necessidade de vender nesta fase da época e que as negociações serão sempre feitas a apontar para o final da temporada.