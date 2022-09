Godwin convocado para jogar pela Nigéria

Saviour Godwin, extremo de 26 anos do Casa Pia, foi chamado à seleção da Nigéria, que defronta no próximo dia 27 a Argélia, em encontro particular. Ao queapurou, o jogador ontem já falou com o selecionador, o português José Peseiro, e viaja ainda hoje para Lagos, capital nigeriana.Recorde-se que no início do mês, em entrevista ao nosso jornal, o avançado confessou que ser convocado para representar a Nigéria "será um sonho realizado". Algo que agora terá a oportunidade de o fazer.Neste arranque de temporada, Godwin está a ser uma das principais figuras do Casa Pia, tendo marcado dois golos em sete partidas.