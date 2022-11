Godwin: «Cristiano Ronaldo é o meu modelo e gosto do Sporting por causa dele»

O Casa Pia está a ser a grande sensação da Liga Bwin e Godwin o principal destaque da equipa. O nigeriano foi o protagonista do mais recente Magazine da Liga e revelou que o seu ídolo é português e que, antes de vir para Portugal, já tinha uma equipa favorita."O Cristiano Ronaldo é o meu modelo. Gosto muito dele e gosto do Sporting por causa dele", revelou o extremo que espera ser convocado pela Nigéria para o particular frente à equipa das quinas, marcado para dia 17 deste mês."Seria incrível! Sempre quis jogar com ou contra o Cristiano. Consegui-lo seria um sonho tornado realizado", garantiu.Em relação à campanha do Casa Pia, Godwin destaca a continuidade. "Tínhamos um projeto, começámos na 2.ª divisão e trouxemos tudo para a 1.ª Liga. Não mudou nada. Entraram alguns jogadores, mas as ideias são as mesmas. É por isso que estamos tão bem", referiu, não prometendo mais do que ganhar o próximo jogo."Não dizemos que queremos ser campeões, ir à Europa ou a permanência. Queremos vencer todos os jogos. Só isso", atirou, relembrando a curiosidade que o trouxe para Portugal: "Quando estavam a ver um vídeo do Zolotic, quando ele veio para cá, viram um passe dele para mim, depois eu cortei para o meio, rematei e marquei golo. Eles perguntaram-lhe quem era aquele jogador, ele disse que era 'um amigo', e pronto, aqui estou!"