Godwin no onze do ano da Liga Sabseg

Saviour Godwin foi eleito pelos treinadores da e capitães da Liga Sabseg para o onze do ano relativo à época passada.

O avançado nigeriano, de 25 anos, participou em 29 jogos pelos casapianos, contribuindo com 10 golos e 4 assistências para a equipa de Filipe Martins, que terminou no 2.º lugar e garantiu a subida de divisão.

Godwin foi titular por 26 vezes e eleito Homem do Jogo em sete encontros. Junta-se aos companheiros Ricardo Batista, Vasco Fernandes e Leonardo Lelo no onze do ano.



Nomes do onze do ano já divulgados:



Guarda-redes - Ricardo Batista (Casa Pia); Defesas - Vasco Fernandes (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Chaves) e Leonardo Lelo; Médios - João Teixeira (Chaves), Guga (Rio Ave) e Diogo Pinto (E. Amadora); Avançados - Saviour Godwin (Casa Pia)