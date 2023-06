João Nunes mais exigente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do Casa Pia ainda está de férias, mas o defesa João Nunes já pensa na nova época, pois acredita que será “bastante exigente”. Aliás, o central acredita que os gansos vão ter de render mais do que em 2022/23. “É ramos recém-promovidos e agora os nossos adversários já têm uma referência da nossa equipa por aquilo que fizemos na época passada. Vai ser um ano em que queremos consolidar a nossa posição na liga e para isso vamos ter que ser ainda mais exigentes com nós próprios”, resumiu o jogador de 27 anos.

Os futebolistas gostam, como qualquer pessoa, de ter férias, mas João Nunes revela que já pensa na competição: “O período de férias é sempre importante para carregar baterias. Neste momento já começamos a sentir falta dos treinos, dos jogos, do ambiente de balneário.”