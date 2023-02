João Nunes: «Um jogo com a dificuldade que estávamos à espera»

João Nunes analisou a derrota do Casa Pia na casa do Benfica (3-0), em encontro da 19ª jornada da Liga Bwin."Um jogo com a dificuldade que estávamos à espera. Sabíamos o que o Benfica podia fazer, a maneira como entravam e as movimentações quer por dentro como por fora, os extremos a vir por dentro e os laterais a projetar bem por fora. Sem um ponta-de-lança fixo, com muitos movimentos nas costas a fazer esse movimento com o ala que estava por dentro, tínhamos essa noção. Mas obviamente que é um adversário com qualidade. Tentámos impor aquilo que trabalhámos. Até conseguimos ter uma boa entrada, projetando bem o ataque e ganhando alguns cantos na fase inicial, depois o Benfica começa a assentar o jogo e ganha o controlo. Tentámos manter a organização, mas o Benfica foi encontrando as portas de entrada e criando as suas oportunidades", constatou o central português em declarações à BTV."Claro que é especial jogar aqui. Foram muitos anos, 11 anos na formação do Benfica até os escalões profissionais. Um percurso muito longo, de muito trabalho e aprendizagem desde criança até a fase adulta. É sempre bom".