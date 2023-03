Kiki integra opções de Filipe Martins

Pode haver estreia no duelo com o Famalicão! Depois de driblar um período de lesão desde que chegou do Leixões, Kiki já tem treinado com a equipa sem limitações e está disponível para ir a jogo. Recorde-se que dos quatro reforços de inverno - Kiki, Soma, Beni e Felippe Cardoso -, só o extremo ainda não foi utilizado por Filipe Martins.

Em sentido contrário estará o lateral direito Lucas Soares que saiu lesionado na última partida frente ao P. Ferreira, fez tratamentos ao longo da semana e fará hoje um teste decisivo para saber se pode ir a jogo. Caso não seja dado como apto, será Eduardo Fereira a avançar para a titularidade.