Kiki Silva rompe ligamento cruzado do joelho direito e não joga mais esta época

Kiki Silva, jogador do Casa Pia, sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito num lance em treino durante a semana e será obrigado a uma paragem de longa duração, não jogando mais esta temporada.O extremo de 25 anos, contratado no mercado de janeiro ao Leixões e que realizou apenas um jogo pelos gansos, será operado na próxima semana.