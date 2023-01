Kiki tem acordo com o Casa Pia para o fim da época

Está confirmado! Kiki Silva tem um princípio de acordo com o Casa Pia para o final da temporada. O emblema lisboeta ganha assim a corrida pela contratação do extremo ao Vizela e Chaves.Em final de contrato com o Leixões, o avançado de 24 anos tem vários clubes interessados na sua contratação, mas a preferência passou pelo emblema lisboeta. Ainda assim, apesar de vontade dos gansos em contar com ele no imediato, Kiki só deverá mudar-se para Pina Manique no verão, uma vez que a o clube de Matosinhos não permite a saída do jogador antes do final do contrato sem uma contrapartida financeira.No entanto, sabe, o Casa Pia continua em conversações com os responsáveis do Leixões numa tentativa de chegar a acordo para a libertação imediata do extremo, que já participou em 22 partidas, tendo feito três golos e duas assistências, sem custos agregados.Recorde-se que Jota Silva, um dos obreiros da subida à 1.ª Liga e que se transferiu para o V. Guimarães neste verão, fez exatamente esta travessia, trocando o Leixões pelo Casa Pia em janeiro de 2021.