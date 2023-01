Após falhar o jogo com o Portimonense (2-1), devido a uma contratura no tornozelo esquerdo, Lelo continua a recuperar com vista à receção ao FC Porto, agendada para as 20h30 de sábado. Para já, o lateral esquerdo continua em dúvida, mas o departamento clínico do Casa Pia acredita que estará apto.