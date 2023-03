Lelo corre para o onze

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Praticamente três meses depois da última vez que foi titular (11 de dezembro), Leonardo Lelo poderá voltar a fazer parte das escolhas iniciais de Filipe Martins na receção ao Paços de Ferreira, agendada para as 20h15 de segunda-feira. O lateral-esquerdo de 22 anos está totalmente recuperado da entorse sofrida em meados de dezembro passado e já somou alguns minutos nas últimas duas jornadas: 13’ no empate (0-0) frente ao V. Guimarães e 27’ na derrota (0-2) em casa com o Arouca.

Se este salto para o onze se confirmar, o internacional sub-21 relegará para o banco Derick Poloni, lateral brasileiro que foi titular nas últimas 11 partidas dos gansos.