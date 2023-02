Lelo e Godwin já aceleram

Filipe Martins pode ter boas notícias para o duelo com o V. Guimarães, no qual o Casa Pia vai tentar a vitória que permitirá saltar para o 5º lugar, por troca precisamente com o adversário de amanhã. O lateral-esquerdo Lelo e o extremo Godwin já estão a treinar com o plantel e tentam acelerar para entrar na próxima convocatória. O defesa, que chegou esta época à seleção de sub-21, já não joga desde 11 de dezembro enquanto o atacante falhou apenas a visita ao Boavista (0-0), na jornada passada.