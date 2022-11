Léo Bolgado vai ser titular frente ao Chaves: «Estou muito feliz pela oportunidade»

O defesa-central Léo Bolgado acompanhou o treinador Filipe Martins na antevisão ao duelo com o Chaves e não escondeu a felicidade pelo momento da carreira que está a viver."Estou muito feliz pela oportunidade. É o meu primeiro ano na Liga e sinto-me bem aqui. Todos me dão muito apoio e tenho trabalhado muito para poder estar sempre preparado", revelou o central, que amanhã será titular no lugar do lesionado Fernando Varela e que deixou uma garantia: "Creio que a equipa está preparada. Fizemos uma boa semana, onde tivemos dois jogos. Estamos confiantes e preparados. O Chaves tem uma boa equipa que joga e sabe ter a bola e queremos ter a bola e estamos cientes do que vamos enfrentar amanhã e queremos colocar o nosso jogo em prática."O defesa brasileiro de 24 anos cumpre a primeira experiência na 1.ª Liga e até ao momento cumpriu apenas 402 minutos, divididos entre campeonato e Taça de Portugal. Apesar da pouca utilização, Léo Bolgado assume que têm sido meses de muita aprendizagem. "Tenho sempre escutado os mais velhos e aprendendo muitas questões táticas com o mister e os outros que compõem a equipa técnica", confessou o defesa.