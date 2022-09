Léo Natel confirmado no Casa Pia por empréstimo do Corinthians

O avançado Léo Natel, de 25 anos, é reforço do Casa Pia, por empréstimo dos brasileiros do Corinthians, anunciou esta quinta-feira o emblema lisboeta, recém-promovido à Liga Bwin, através das redes sociais.



Léo Natel regressa a Portugal, após alinhar nos juniores do Benfica, em 2016, voltando a seguir para o Brasil, nomeadamente para o São Paulo, clube ao qual esteve vinculado até 2019, nas duas últimas épocas com cedências a Fortaleza e aos cipriotas do APOEL.

Em 2020, ingressou no Corinthians, que representou durante dois anos e, nesta última temporada, voltou ao APOEL, do Chipre, onde fez seis golos em 29 partidas efetuadas.

O dianteiro, que atua pelos flancos, é a segunda contratação do Casa Pia no último dia do mercado de transferências, depois do defesa central camaronês Duplexe Tchamba, emprestado pelos dinamarqueses do SonderjyskE, ter chegado ao plantel dos gansos.

O treinador Filipe Martins conta, no total, com 13 reforços para a temporada 2022/23, que marca o regresso do Casa Pia à elite do futebol português, depois de 83 anos de ausência: são os restantes os defesas Eduardo Fereira (ex-Caracas FC, da Venezuela), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, da Hungria), Fernando Varela (ex-PAOK, da Grécia) e Léo Bolgado (ex-Leixões), os médios Yan Eteki (ex-Granada, de Espanha) e Romário Baró (emprestado pelo FC Porto) e os avançados Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora), Takahiro Kunimoto (ex-Jeonbuk Motors, do Japão), Anderson Cordeiro (ex-Tsarsko Selo, da Bulgária), Clayton Silva (ex-Vila Nova, do Brasil) e Rafael Martins (ex-Moreirense).

O Casa Pia é sétimo classificado da Liga, com sete pontos em quatro jornadas disputadas.