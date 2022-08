O plantel do Casa Pia regressa hoje ao trabalho, depois da folga semanal, e deve receber mais um reforço, pois o brasileiro Léo Natel é esperado hoje em Pina Manique. O extremo, de 25 anos, chega cedido até ao final da época pelo Corinthians, clube no qual era treinado por Vìtor Pereira, e o Casa Pia fica com opção de compra do passe por 1,2 milhões de euros.