Leonardo Lelo: «Fizemos um grande jogo e perdemos no detalhe»

Um golo de Danny Damaso, aos 90+3, deu a vitória ao FC Porto frente ao Casa Pia por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin, mantendo-se na corrida ao título, a 4 pontos do Benfica."Sim, é completamente frustrante [sair derrotado no fim], mas há que realçar o trabalho. Fizemos um grande jogo e perdemos no detalhe", disse Leonardo Lelo."Estávamos a ganhar 1-0 ao intervalo, sabíamos que eles vinham com tudo, procuramos ser fortes e resistimos até onde conseguimos. Ninguém pode apontar nada a esta equipa. Demos tudo o que tínhamos, infelizmente saímos daqui com um resultado que não queríamos. Ficou visto que fomos uma equipa fantástica ao longo de toda a época, não é fácil subir de divisão e fazer o trabalho fantástico que fizemos", completou o jogador do Casa Pia.