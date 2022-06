E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Paes vai permanecer no Casa Pia por mais uma temporada.sabe que o guarda-redes, de 24 anos, foi convidado a renovar pela SAD casapiana, que vê no guardião brasileiro uma opção válida para concorrer com o titular Ricardo Batista.Em 2021/22, Lucas Paes participou em cinco jogos.