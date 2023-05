Miguel Quaresma esta semana junto da equipa técnica do Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Quaresma, antigo adjunto de Jorge Jesus, deve começar esta semana a trabalhar junto da equipa técnica do Casa Pia. O treinador de 69 anos, que foi inscrito na 6ª feira pelo facto de ter o 4º nível de curso, exigido aos clubes que fazem licenciamento nas provas da UEFA, não foi a Chaves por estar doente, mas frente ao Portimonense já deve estar no banco. Isto, apesar de a presença ser apenas para estar inscrito na ficha de jogo como técnico principal pois continuará Filipe Martins a ser o responsável pela equipa.Em Chaves estreou-se o último jogador do plantel que não tinha minutos: Duplexe. O defesa camaronês deixou boas indicações e é provável que tenha mais oportunidades para Filipe Martins decidir se o clube compra o passe, uma vez que está cedido pelo Sonderjyske.