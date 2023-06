Nermin Zolotic renova com Casa Pia até 2025

O defesa central bósnio Nermin Zolotic prolongou o vínculo contratual com o Casa Pia por mais duas temporadas, até 2025, anunciou este domingo o 10.º classificado da última edição da Liga Bwin, nas redes sociais.

Zolotic, de 29 anos, cumpriu a terceira época ao serviço dos gansos, aos quais chegou ainda na 2.ª Liga, tendo efetuado 36 encontros na temporada que findou, que marcou o regresso dos lisboetas à elite do futebol português, 83 anos após a única participação.

Com carreira iniciada no Zeljeznicar, do seu país, Zolotic passou ainda pelos croatas do NK Istra 1961 e pelos belgas do Gent -- onde conquistou mesmo uma Liga belga -- e do KSV Roeselare, último clube que representou antes do Casa Pia, durante quatro anos.

A renovação de Zolotic segue-se à do seu colega de setor, o capitão Vasco Fernandes, que, aos 36 anos, estendeu o contrato até 2024, anunciaram os lisboetas no sábado.

Por outro lado, deixaram o Casa Pia, em final de contrato, o guarda-redes João Bravim e o defesa central Léo Bolgado, ambos do Brasil, tal como o médio cabo-verdiano Cuca.