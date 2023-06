Oficial: Ângelo Neto renova contrato até 2025

Agora é oficial! Ângelo Neto renova contrato e vai ser jogador do Casa Pia até 2025. Tal comoadiantou, os gansos fizeram um esforço para garantir a continuidade do médio centro de 31 anos após a saída de Afonso Taira."Muito feliz por ser ganso até 2025. Voamos juntos", disse o brasileiro no vídeo publicado pelo Casa Pia para anunciar o acordo.Ângelo Neto é um jogador da confiança do treinador Filipe Martins, tendo participado em 33 partidas na temporada que agora termina e contribuído com dois golos e duas assistências.