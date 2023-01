Oficial: Casa Pia anuncia reforço japonês para o ataque

O Casa Pia anunciou, esta sexta-feira, a contratação do extremo japonês Yuki Soma, confirmando-se assim a notícia avançada por Record no passado dia 9.



O internacional nipónico tem 25 anos e chega do Nagoya Grampus, clube que representava desde 2018. Junta-se ao compatriota e também extremo Takahiro Kunimoto, que está no plantel orientado por Filipe Martins desde o início da temporada.





