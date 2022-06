Oficial: Diogo Pinto é reforço do Casa Pia

O Casa Pia anunciou este domingo o primeiro reforço para a época 2022/23.





Trata-se do médio Diogo Pinto, que foi uma das figuras da 2.ª Liga na temporada passada, ao serviço do Estrela da Amadora, tendo sido eleito para o onze do ano da competição. O jogador, de 22 anos, assina contrato de duas épocas com os gansos, até junho de 2024.já tinha avançado a transferência na edição de 2 de junho, que agora se confirma.