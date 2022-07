Oficial: João Nunes reforça o Casa Pia

Tal comojá tinha avançado na passada segunda-feira, João Nunes está de regresso a Portugal e para representar o Casa Pia.O defesa-central, de 26 anos, estava a ser alvo de interesse de diversos clubes nacionais, mas a SAD casapiana foi mais leste a concretizar o negócio. O técnico dos gansos, Filipe Martins, conta, assim, com mais uma opção para o eixo-defensivo.Formado no Benfica, João Nunes conta com passagens por Lechia Gdansk, Panathinaikos e Puskás Académy. Este último é o próximo adversário do V. Guimarães na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.