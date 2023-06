Pedro Correia com novas funções

Pedro Correia terá novas funções na próxima temporada. O dirigente, que exerceu o cargo de team manager do Casa Pia, assumirá a pasta de diretor geral para o futebol daqui em diante.





“Após duas épocas no clube nas funções de team manager, assume agora a responsabilidade de coordenação e gestão dos vários departamentos que compõem a estrutura do futebol do Casa Pia. A sua visão estratégica, conhecimento do jogo e a sua competência continuarão a ser parte importante no crescimento contínuo e sustentado do clube”, aponta o comunicado emitido pelo clube lisboeta, que destacou ainda a “vasta experiência no mundo do futebol, fruto do seu percurso enquanto atleta de futebol profissional”. Pedro Correia é pós-graduado em Gestão Desportiva e Empresarial.