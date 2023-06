Pedro Guerreiro certo no Casa Pia

O Casa Pia apresentou Tiago Dias, confirmando a notícia que Record deu em exclusivo no passado dia 16. Nas redes sociais do clube lisboeta, o lateral-esquerdo de 25 anos surgiu num vídeo no qual deixou já uma curta mensagem aos adeptos: "Olá gansos, sou o Tiago Dias e vamos voar juntos na próxima época."

O defesa chega assim à 1ª Liga depois de duas épocas no segundo escalão, ao serviço do Feirense, em que confirmou credências reveladas durante uma formação toda feita em clubes grandes: no Sporting até aos iniciados, depois no Benfica e nos sub-20 do Milan, em Itália. No regresso a Portugal esteve nos sub-23 do Sp. Braga e do Famalicão. Nos dois anos no Feirense, marcou dois golos e fez 4 assistências em 59 partidas. A contratação está já a precaver a possível venda de Lelo, muito cobiçado, mas, mesmo se ficarem os dois, como são laterais ofensivos, há espaço para ambos e ainda Derick Poloni.

A chegar a Pina Manique nas próximas horas vai estar Pedro Guerreiro, ex-treinador dos sub-23 do Estoril, para ser adjunto de Filipe Martins, ocupando o lugar de Vasco Matos, que assumirá o comando do Santa Clara. O técnico já se despediu do Estoril e será apresentado em breve.