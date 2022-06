Pena pesada por protestos

O Conselho de Disciplina da FPF divulgou o mapa de castigos da jornada 33, no qual constam várias deliberações que visam o Casa Pia. Rui Cardoso, delegado dos gansos, foi suspenso por 23 dias e multado em 1.340 euros. Segundo o relatório do árbitro Miguel Nogueira, de Lisboa, a ordem de expulsão resultou das palavras proferidas pelo dirigente. “Protestar com um elemento da equipa de arbitragem, dizendo: ‘não era penálti, não queres que o Casa Pia suba’”, pode ler-se no documento.

Para além das sanções habituais e da suspensão do avançado Antoine para o próximo jogo com o Leixões, por ter visto o 5º amarelo, nas deliberações consta ainda uma coima de 393 euros aplicada ao emblema lisboeta por ter atrasado 4 minutos o reinício da partida.