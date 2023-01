Presidente do Casa Pia: «Até ao final da época não vamos para o Estádio Pina Manique»

O presidente do Casa Pia garantiu, esta quinta-feira, que os gansos não vão jogar no seu estádio até ao final da época. "O projeto de arquitetura está iminente e tem a aprovação da Câmara, esta é a primeira fase. A segunda é arranjar financiamento para a construção. Portanto, até ao final da temporada, de certeza que não vamos para o Estádio Pina Manique", disse Vítor Franco, em entrevista à Renascença, acrescentando: "Temos andado a discutir o que é exigido, nomeadamente a lotação. São cinco mil lugares, pelos menos, e nós temos dois mil."





Amanhã (20h30) o Casa Pia recebe o FC Porto no Jamor, para a 15.ª jornada da Liga. E o líder dos gansos, apesar de admitir o favoritismo do atual campeão nacional, diz que a equipa de Sérgio Conceição terá de provar essa superioridade teórica dentro das quatro linhas. "Já disse, na brincadeira, aos jogadores: 'Ainda está 0-0, portanto vamos fazer o melhor possível'. O nosso desejo é não facilitar ninguém, é isso que temos em mente. Eles são favoritos, mas têm de o demonstrar em campo."O Casa Pia tem sido a grande surpresa do campeonato e ocupa o 5.º lugar, mas o objetivo continua a ser a permanência na 1.ª Liga. "As coisas correram muito bem. A minha expectativa nem era esta, não queria andar lá em baixo, mas também não esperava estar tão lá em cima. Estamos todos satisfeitos. O objetivo era fazer o máximo de pontos possível, para não termos problemas no final da época. Depois começámos a fazer pontos e ficámos mais descansados. O nosso principal objetivo continua a ser chegar aos 36 pontos, depois vamos ver o que se consegue fazer", assume Vítor Franco.Também à Renascença, o líder dos gansos garantiu que não houve abordagens pelo treinador Filipe Martins, a quem deixa elogios. "Uma equipa técnica é boa se os jogadores forem bons e vice-versa, mas o trabalho do Filipe Martins está à vista de todos. Que nós saibamos, ainda não houve tentativas de o levar, neste momento estamos sossegados. Só temos de elogiar o que eles estão a fazer", sublinhou.