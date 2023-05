Presidente do Casa Pia e o gesto de Sérgio Conceição: «Não recebemos esses incentivos»

Logo após o golo de Namaso nos descontos que deu a vitória (2-1) ao FC Porto sobre o Casa Pia, Sérgio Conceição fez um gesto que dava a "ideia que o Casa Pia teria recebido algum dinheiro ou algum incentivo para ganhar ao FC Porto", como refere Vítor Franco, presidente dos gansos. À Antena 1, o dirigente condenou a atitude do treinador dos azuis e brancos."Não me apercebi bem, estava cá em cima no camarote... Só vi aquele "barulho" todo, aquela confusão toda lá em baixo, mas depois vi num vídeo o gesto. Não fica bem. É aquela ideia que o Casa Pia teria recebido algum dinheiro ou algum incentivo para ganhar ao FC Porto. O Casa Pia não recebe esses incentivos. Nós temos uma ideia maior. Contra Benfica, Sporting e FC Porto temos de jogar melhor, não facilitamos nomeadamente nesses três. Como o Casa Pia está perto do Benfica, eles concluem, mal, que havia ali incentivos. Jogámos, o nosso lugar na tabela está definido, mas não fica bem", afirmou esta segunda-feira.Questionado sobre se pondera apresentar queixa, Vítor Franco esclareceu: "Chegámos tarde e a más horas cá baixo e vamos conversar a ver se vale a pena. o q posso comentar é que É preciso saber ganhar e saber perder. Alguns só sabem saber ganhar, saber perder não sabem. Fica mal."