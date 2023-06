Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafael Brito perto de fechar acordo com o Casa Pia Benfica vai abrir mão do médio, após cedência ao Marítimo, mas garante percentagem do passe





Rafael Brito cumpriu apenas 17 jogos esta época

• Foto: José Gageiro/Movephoto