Rafael Martins: «Faltava-nos uma vitória»

Rafael Martins abriu o ativo e fez o primeiro golo do Casa Pia nesta edição da 1ª Liga. O avançado brasileiro estreou-se ainda a marcar pelos gansos e assumiu estar "muito feliz". Foi a minha terceira semana com a equipa. Não fiz pré-época e estou a adaptar-me. O grupo facilitou muito e fico muito contente por fazer o golo", disse. O jogador de 33 anos vincou a importância do triunfo: "Faltava-nos uma vitória como esta. Falhámos um pouco na 1ª parte, mas ao intervalo corrigimos e na 2ª parte fomos felizes."

Do lado do Boavista, o capitão Bracali disse que a equipa tem de ser mais paciente. "Tivemos 3 ou 4 oportunidades e sofremos. E aí não podemos lançar-nos para a frente. Temos de ter a cabeça no lugar e continuar organizados e equilibrados", analisou o guardião, acrescentando: "Podíamos e devíamos ter feito mais."