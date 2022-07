Rafael Martins vai reforçar Casa Pia

Rafael Martins vai ser reforço do Casa Pia. As negociações com o avançado de 33 anos, que se destacou com a camisola do Moreirense nos últimos anos, estão concluídas e o jogador já está mesmo a cumprir os exames médicos. A assinatura do contrato poderá ser feita ainda esta segunda-feira, com a ligação a estar prevista para duas temporadas.Rafael Martins, refira-se, tinha outras propostas nacionais em carteira, mas optou por rumar ao emblema lisboeta.Na temporada transata, o dianteiro brasileiro marcou oito golos e fez uma assistência em 39 jogos. Apesar de existirem outras possibilidades, o Casa Pia vai ser o destino.