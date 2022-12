Ricardo Batista deve ficar no banco ante o Trofense

plantel comandado por Filipe Martins prosseguiu ontem a preparação do jogo de amanhã (15 horas), com o Trofense para a Taça da Liga, que o técnico dos gansos antecipa hoje, pelas 12h30. Como tem vindo a ser hábito na prova, assim como na Taça de Portugal, a escolha para defender a baliza do Casa Pia deverá recair num dos ‘suplentes’, João Bravim ou Lucas Paes. Ricardo Batista, o totalista na Liga, deve continuar de ‘prevenção’, retomando o seu lugar em Portimão, na 14ª jornada, dia 28.Está confirmado o particular com a Roma de José Mourinho, dia 19, às 19 horas, no Municipal de Albufeira, no estágio que os italianos vão realizar no Algarve (a 16 defrontam o Cadiz e a 22 o RKC Waalwijk).