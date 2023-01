Ricardo Batista expulso após apito final

Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia, foi expulso após o apito final e vai falhar o duelo com o Estoril para a Liga. Tudo isto porque o guardião nascido em Setúbal e formado no Vitória respondeu aos apupos vindos da bancada com gestos provocatórios que inflamaram os ânimos e levaram a uma reação dos jogadores sadinos.





“Ele é formado nesta casa. Sei que alguma coisa se passou. Vou falar com ele”, revelou Filipe Martins, referindo: “Bravim vai dar uma boa resposta.”