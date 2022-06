Ricardo Batista fica até 2023

Ricardo Batista renovou contrato com o Casa Pia até 2023 e vai acompanhar os gansos no regresso à 1ª Liga. Sabe Record, esta renovação aconteceu ainda no decorrer do campeonato e foi encarada pelos responsáveis do clube como uma motivação extra para a reta final da temporada.Assim, o guarda-redes de 35 anos vai cumprir a terceira época no principal escalão do futebol português.